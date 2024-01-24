Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.01.2024 : 88,2829
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.01.2024 : 96,1657
Укргазбанк и Sense Bank больше не будут принадлежать Украине
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:56

Укргазбанк и Sense Bank больше не будут принадлежать Украине

Заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук рассказал о планах западных инвесторов приобрести два государственных украинских банка. Речь идет об Укргазбанке и Sense Bank.

- Мы активно готовим их к продаже, - сообщила Драганчук. - Эти сигналы мы получили в конце прошлого года.

На данный момент правительство Украины готовится к сделке, чтобы она была максимально прозрачной, говорит замминистра. Работа ведется совместно со Всемирным банком. В дальнейшем рассматривается и продажа Приватбанка. Сейчас генерация средств от него составляет 1 миллиард евро, который уходит в бюджет страны.

Мир

ЕС: Киев может рассчитывать на еще одну финансовую поддержку

ЕС: Киев может рассчитывать на еще одну финансовую поддержку

Украинцы могут рассчитывать на 50 миллиардов евро, говорится в сообщении.

Читать полностью
СМИ: Ответ России на попытку отнять замороженные активы напугал Европу

СМИ: Ответ России на попытку отнять замороженные активы напугал Европу

Ответные меры могут стать причиной юридических проблем, считают эксперты.

Читать полностью

Общество

Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля

Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля

Ученые из МФТИ и Курчатовского института разработали новый материал в виде упругого гидрогеля с полилактидными частицами, приближенного по механическим свойствам к естественным тканям организма.

Читать полностью
Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза

Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза

Исследование, проведенное испанским Национальным центром исследований сердца и сосудов, выявило влияние мутаций гена APOE на развитие болезней Альцгеймера и атеросклероза. Мутация APOE4, связанная с Альцгеймером, ускоряет развитие атеросклероза в средние годы жизни.

Читать полностью

Новости