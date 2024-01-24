Заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук рассказал о планах западных инвесторов приобрести два государственных украинских банка. Речь идет об Укргазбанке и Sense Bank.

- Мы активно готовим их к продаже, - сообщила Драганчук. - Эти сигналы мы получили в конце прошлого года.

На данный момент правительство Украины готовится к сделке, чтобы она была максимально прозрачной, говорит замминистра. Работа ведется совместно со Всемирным банком. В дальнейшем рассматривается и продажа Приватбанка. Сейчас генерация средств от него составляет 1 миллиард евро, который уходит в бюджет страны.