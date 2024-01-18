Депутат Верховной рады Гео Лерос сделал провокационное заявление, в котором указал на расхищение госбюджета Украины самим президентом. Сам депутат не стеснялся в выражениях, высказываясь в эфире собственного видеоблога.

- Не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? - вопрошал Лерос. - Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, это крайне интересно.

Как считает депутат, еще с 2012 года на офшоры ушло примерно 40 миллионов долларов, "спонсированные" олигархом Игорем Коломойским. Еще одним теоретическим доказательством стала покупка недвижимости в Европе и полное игнорирование налогов.