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Зеленского обвинили в воровстве собственные коллеги из Рады
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

Зеленского обвинили в воровстве собственные коллеги из Рады

Депутат Верховной рады Гео Лерос сделал провокационное заявление, в котором указал на расхищение госбюджета Украины самим президентом. Сам депутат не стеснялся в выражениях, высказываясь в эфире собственного видеоблога.

- Не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? - вопрошал Лерос. - Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, это крайне интересно.

Как считает депутат, еще с 2012 года на офшоры ушло примерно 40 миллионов долларов, "спонсированные" олигархом Игорем Коломойским. Еще одним теоретическим доказательством стала покупка недвижимости в Европе и полное игнорирование налогов.

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