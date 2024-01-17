Киевский политолог Андрей Золотарев в своем интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что из перспектив у Киева только заключение мира, причем невыгодного для себя. Проблемы, по его мнению, возникли из-за развала тыла, который гарантировал Запад.

- Запад фактически является стратегическим тылом Украины, - объяснил политолог. - Он в 24 году просаживается, и очень заметно.

В качестве аргументов Золотарев привел множество фактов. Так, например, нет никаких подвижек в соглашении о финансировании Украины, а без денег США Киев будет практически бессилен перед Россией. Не придали Киеву особого значения и в программе Всемирного экономического форума. Вместо этого на первое место вышли климат, энергетика и социальные сложности.