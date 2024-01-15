Издание Reuters опубликовало информацию о планах Киева получить дополнительные 300 миллиардов долларов. Источником дохода должны стать "репарационные" облигации, а обеспечение их хотят возложить на РФ.
- Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России - говорится в сообщении.
По словам экспертов, такой ход позволит Украине обойти неприятную ситуацию с передачей Киеву замороженных российских заграничных активов. На данный момент Запад активно делит эти деньги, надеясь компенсировать свои затраты на помощь Украине. Россия же откровенно называет подобные решения банальным воровством.
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