Издание Reuters опубликовало информацию о планах Киева получить дополнительные 300 миллиардов долларов. Источником дохода должны стать "репарационные" облигации, а обеспечение их хотят возложить на РФ.

- Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России - говорится в сообщении.

По словам экспертов, такой ход позволит Украине обойти неприятную ситуацию с передачей Киеву замороженных российских заграничных активов. На данный момент Запад активно делит эти деньги, надеясь компенсировать свои затраты на помощь Украине. Россия же откровенно называет подобные решения банальным воровством.