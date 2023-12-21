Киев получил последний транш в этом году, выделенный Еврокомиссией. Сумма составила полтора миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Деньги выделены в рамках утвержденной макрофинансовой помощи.

- Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год, - сообщила политик на собственной странице в социальной сети.

Общий пакет помощи на 2023 год составил 18 миллиардов евро. При этом такая выплата была произведена без наличия на руках утвержденного соглашения ЕС по поводу будущего финансирования Киева. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что поддержка Украины должна быть продолжена: по ее словам, это необходимо и для реформ, и для восстановления страны.