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DW: Ближайшие два месяца станут сокрушительными для ВСУ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:46

DW: Ближайшие два месяца станут сокрушительными для ВСУ

В ближайшие два месяца ситуация для украинских военных станет непростой, отметил в ходе выступления в немецкой газете Die Welt Карло Масала, аналитик бундесвера из Мюнхенского университета.

Он подчеркнул, что период нестабильности ожидается до июня-июля, и уже наблюдается концентрация российских войск и широкий спектр военных операций. По мнению Масалы, украинской армии предстоит пережить критический период.

Эксперт выразил мнение о возможности того, что украинским войскам в скором времени придется отступить к Краматорску, что, по его мнению, принесет катастрофические последствия для украинцев. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность сложной ситуацией на передовой.

По его словам, Россия имеет значительное превосходство и активно атакует вдоль всей линии соприкосновения, что приносит тактические успехи. Ивановское и Часов Яр на направлении к Краматорску в ДНР отмечены как наиболее ожесточенные точки. На такие же критические напряженные места на Красноармейском (прежде Покровском) и Кураховском направлениях обратил внимание генерал.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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