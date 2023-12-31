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СМИ Европы публикует информацию о том, что Украине все более небезразличны предложения России о переговорах
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:30

СМИ Европы публикует информацию о том, что Украине все более небезразличны предложения России о переговорах

Французский телеканал TVL сообщил, что Киев стал все больше задумываться о переговорах после того, как ВСУ стали часто терпеть неудачи на фронте. К позиции России стали наконец-то прислушиваться, считают журналисты.

Европейский эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс объясняет кардинальную смену мнения тем, что властям Украины просто нечем оправдаться перед народом за поражения армии, отступления и потери. Как считает специалист, население страны все чаще вспоминает предложение России перейти к переговорам - оно поступил сразу же после начала спецоперации. Также он отметил появление разногласий между лидером Украины Владимиром Зеленским и представителями силовых структур.

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