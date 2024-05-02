Украина оказалась в непростом положении из-за невыполнения "домашнего задания" в сфере своевременной мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны Германии Нико Ланге в интервью телеканалу Welt.

Задержка в принятии решений создает серьезные препятствия, так как требуется время на подготовку новобранцев, что становится актуальной проблемой для Украины.

Ланге выделил еще один критический аспект обороны украинской армии — это ослабленная система противовоздушной обороны.

По словам собеседника издания, Вооруженные Силы РФ активно используют это "уязвимое место" украинских вооруженных сил, которые уже не в состоянии надежно защититься от большого количества планирующих бомб и беспилотных летательных аппаратов.

Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY(Creative Commons Attribution 4.0 International license)