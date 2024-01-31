Украина осталась без международной финансовой помощи впервые с начала войны

Впервые с февраля 2022 года Украина не получила международной финансовой помощи в текущем месяце, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Страна столкнулась с дефицитом бюджета на $43,9 млрд в 2024 году, исходя из планов властей, основная часть которого должна быть покрыта за счет помощи западных союзников. Однако решение вопроса о помощи от Конгресса США затягивается, а страны ЕС не смогли принять программу финансовой помощи Киеву на саммите в декабре 2023 года.
Экстренный саммит ЕС для решения этого вопроса запланирован на 1 февраля.
Международный суд ООН отклонил иск Украины о дискриминации в Крыму
Международный суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
Французская полиция задержала 79 протестующих аграриев, ворвавшихся на рынок рюнжи в Париже
Французская полиция арестовала 79 аграриев, которые ворвались на рынок Рюнжи под Парижем, провоцируя беспорядки и нанося ущерб.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.