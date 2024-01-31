Украина осталась без международной финансовой помощи впервые с начала войны

Впервые с февраля 2022 года Украина не получила международной финансовой помощи в текущем месяце, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Страна столкнулась с дефицитом бюджета на $43,9 млрд в 2024 году, исходя из планов властей, основная часть которого должна быть покрыта за счет помощи западных союзников. Однако решение вопроса о помощи от Конгресса США затягивается, а страны ЕС не смогли принять программу финансовой помощи Киеву на саммите в декабре 2023 года.

Экстренный саммит ЕС для решения этого вопроса запланирован на 1 февраля.