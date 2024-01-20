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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:53

США и Украина провели инспекцию оружия, поставленного Киеву, для проверки его использования

Представители США и Украины провели первую совместную инспекцию поставленного американскими партнерами оружия в украинской военной части.

Инспекторы проверили серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружений. Данное мероприятие является частью усилий американской администрации по обеспечению подотчетности оружия, поставленного Украине.

В начале января генеральный инспектор Пентагона сообщил о том, что передача вооружений Украине не была полностью проконтролирована, и проводятся меры для устранения недочетов в системе контроля.

Мир

Ученые выявили связь между употреблением сока и риском ожирения у детей

Ученые выявили связь между употреблением сока и риском ожирения у детей

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Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа за более чем 100 дней военных действий

Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа за более чем 100 дней военных действий

Он отметил, что почти 2 миллиона палестинцев стали беженцами, половина из которых — дети.

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Общество

Китайские ученые достигли прорыва в области лечения анемии с использованием искусственного интеллекта

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Специальная платформа Chemistry42, объединяющая более 40 моделей ИИ, обнаружила новый ингибитор пролилгидроксилазы (PHD), воздействующий на процессы выработки эритроцитов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry (JMC), подчеркивает потенциальную эффективность средства в борьбе с анемией при хронической болезни почек.

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Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19

Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19

Сегодня Шота Меладзе записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и объявил о причине смерти — утрате близкого человека.

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