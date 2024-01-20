США и Украина провели инспекцию оружия, поставленного Киеву, для проверки его использования

Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто и опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между употреблением фруктовых соков и ожирением у детей. Авторы работы проанализировали более 40 исследований, охвативших более 45 тысяч детей и 260 тысяч взрослых в различных регионах мира.