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Япония даст Украине 100 млн долл. на восстановление
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:59

Япония даст Украине 100 млн долл. на восстановление

Конференция, в рамках которой будет подписано 20 документов о двустороннем сотрудничестве, пройдёт 19 февраля. Как ожидается, Япония даст финансовую помощь Украине в размере 100 млн долл, пишет ТАСС.

Страна восходящего солнца окажет помощь Незалежней в разминировании, энергетике, сельском хозяйстве и борьбе с коррупцией в стране. А 19 февраля должна пройти конференция двух стран. Ранее на сумму более 7,6 млрд. долл. были оказаны разные виды помощи Украине со стороны Японии.

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