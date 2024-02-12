Конференция, в рамках которой будет подписано 20 документов о двустороннем сотрудничестве, пройдёт 19 февраля. Как ожидается, Япония даст финансовую помощь Украине в размере 100 млн долл, пишет ТАСС.

Страна восходящего солнца окажет помощь Незалежней в разминировании, энергетике, сельском хозяйстве и борьбе с коррупцией в стране. А 19 февраля должна пройти конференция двух стран. Ранее на сумму более 7,6 млрд. долл. были оказаны разные виды помощи Украине со стороны Японии.