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Уклонисты Украины придумывают новые уловки, как сбежать из страны
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:02

Уклонисты Украины придумывают новые уловки, как сбежать из страны

Представители госпогранслужбы Украины заявили о новом способе уклонистов избежать службы в ВСУ. Теперь призывники пытаются пересечь границу страны, надев маскировочные халаты. Таких уже поймали при попытке проникнуть на территорию Молдавии.

- Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу, - сообщили представители ведомства во время беседы с украинским изданием «Голос».

Пойманы были два уклониста, которые территориально находились в Одесской области рядом с молдавской границей. Издание подчеркивает, что купить такие маскхалаты сейчас не составляет проблем - украинские маркетплейсы предоставляют костюмы за 25 долларов.

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