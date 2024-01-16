Представители госпогранслужбы Украины заявили о новом способе уклонистов избежать службы в ВСУ. Теперь призывники пытаются пересечь границу страны, надев маскировочные халаты. Таких уже поймали при попытке проникнуть на территорию Молдавии.
- Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу, - сообщили представители ведомства во время беседы с украинским изданием «Голос».
Пойманы были два уклониста, которые территориально находились в Одесской области рядом с молдавской границей. Издание подчеркивает, что купить такие маскхалаты сейчас не составляет проблем - украинские маркетплейсы предоставляют костюмы за 25 долларов.
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