В Индии банки получили угрозы о минировании с требованием отставки главы Минфина

Центральный банк Индии получил электронное письмо с угрозами, в котором утверждалось, что в его отделениях в Мумбаи и в офисах других банков будут установлены взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ANI.

По сведениям источников, авторы электронного сообщения также предупреждали о возможных взрывах в филиалах банков HDFC и ICICI в Мумбаи. Полиция заявила, что неизвестные лица требовали отставки главы Резервного банка Индии Шактиканты Даса и министра финансов Индии Нирмалы Ситараман.

По информации телеканала India TV, авторы угроз утверждали, что взрывы должны были произойти в 13:30 по местному времени (11:00 мск), однако ничего подобного не произошло.