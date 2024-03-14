Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 91,5449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 100,1869
Госдума предлагает осудить агрессию НАТО против Сербии
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:41

Госдума предлагает осудить агрессию НАТО против Сербии

К с 25-й годовщине бомбардировок территории бывшей Югославии приурочена инициатива Госдумы России. С предложением принять документ и осудить операцию НАТО против независимой страны, Сербии, а также привлечь виновных к ответственности, вышел депутат Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР. Обращение предлагается сделать от обеих палат Федерального собрания России к ООН и другим парламентам стран.

Глава североатлантического альянса сделал важное заявление. О том, что Россия не представляет прямой военной угрозы для стран НАТО, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что это касается всех стран, в том числе и "новобранцев" блока, в частности, Финляндию. Столтенберг оговорился, что гиперзвуковое оружие России все же требует ответных мер альянса, — "создания многослойной системы противоракетной обороны".

Мир

Россия закрыла свои границы для 227-и граждан США

Россия закрыла свои границы для 227-и граждан США

Однако в России нет антиамериканизма, несмотря на введение санкций против активных сторонников русофобии в США.

Читать полностью
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени

Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени

По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.

Читать полностью

Общество

Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой

Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой

Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.

Читать полностью
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей

В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей

В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.

Читать полностью

Новости