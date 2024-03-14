К с 25-й годовщине бомбардировок территории бывшей Югославии приурочена инициатива Госдумы России. С предложением принять документ и осудить операцию НАТО против независимой страны, Сербии, а также привлечь виновных к ответственности, вышел депутат Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР. Обращение предлагается сделать от обеих палат Федерального собрания России к ООН и другим парламентам стран.
Глава североатлантического альянса сделал важное заявление. О том, что Россия не представляет прямой военной угрозы для стран НАТО, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что это касается всех стран, в том числе и "новобранцев" блока, в частности, Финляндию. Столтенберг оговорился, что гиперзвуковое оружие России все же требует ответных мер альянса, — "создания многослойной системы противоракетной обороны".
Россия закрыла свои границы для 227-и граждан США
Однако в России нет антиамериканизма, несмотря на введение санкций против активных сторонников русофобии в США.
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени
По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.