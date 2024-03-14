К с 25-й годовщине бомбардировок территории бывшей Югославии приурочена инициатива Госдумы России. С предложением принять документ и осудить операцию НАТО против независимой страны, Сербии, а также привлечь виновных к ответственности, вышел депутат Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР. Обращение предлагается сделать от обеих палат Федерального собрания России к ООН и другим парламентам стран.

Глава североатлантического альянса сделал важное заявление. О том, что Россия не представляет прямой военной угрозы для стран НАТО, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что это касается всех стран, в том числе и "новобранцев" блока, в частности, Финляндию. Столтенберг оговорился, что гиперзвуковое оружие России все же требует ответных мер альянса, — "создания многослойной системы противоракетной обороны".