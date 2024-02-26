В рамках проекта "Управление почвенными ресурсами и агроклиматология" программы "Приоритет-2030" удалось разработать "ноу-хау", благодаря чему смягчается проблема засухи в южных регионах. Разработчики считают, что затраты на химикаты и воду для полива могут быть снижены на 25% благодаря этой новой разработке ученых-биологов в области сельского хозяйства.
Фунционирование почвы резко повышается, если в неё внести смесь биоугля, проще говоря, древесного угля и определенное количество микроорганизмов, специальных (толерантных) микробов и микоризных грибов, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Вишну Даял Раджпут.
Турнир по самбо имени Путина прошел в западной Африке
Победу одержал Алира Абдул Малик, а россиянин Магомед Алиев получил бронзу.
Федеральное правительство США может прекратить свою работу 1 марта из-за непринятой резолюции
В США, возможно, приостановит свою работу федеральное правительство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы о судьбе тела Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о выдаче тела Алексея Навального.
Лантратова заявила о необходимости включения в перечень государственных медицинских услуг реабилитацию женщин после родов
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Зампред заявила о необходимости включения в систему медицинских услуг по послеродовой реабилитации женщин.