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В борьбе с засухой поможет новая разработка биологов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:08

В борьбе с засухой поможет новая разработка биологов

В рамках проекта "Управление почвенными ресурсами и агроклиматология" программы "Приоритет-2030" удалось разработать "ноу-хау", благодаря чему смягчается проблема засухи в южных регионах. Разработчики считают, что затраты на химикаты и воду для полива могут быть снижены на 25% благодаря этой новой разработке ученых-биологов в области сельского хозяйства.

Фунционирование почвы резко повышается, если в неё внести смесь биоугля, проще говоря, древесного угля и определенное количество микроорганизмов, специальных (толерантных) микробов и микоризных грибов, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Вишну Даял Раджпут.

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