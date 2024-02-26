В рамках проекта "Управление почвенными ресурсами и агроклиматология" программы "Приоритет-2030" удалось разработать "ноу-хау", благодаря чему смягчается проблема засухи в южных регионах. Разработчики считают, что затраты на химикаты и воду для полива могут быть снижены на 25% благодаря этой новой разработке ученых-биологов в области сельского хозяйства.

Фунционирование почвы резко повышается, если в неё внести смесь биоугля, проще говоря, древесного угля и определенное количество микроорганизмов, специальных (толерантных) микробов и микоризных грибов, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Вишну Даял Раджпут.