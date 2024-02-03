Ученые предложили гипотезу "темного леса" в качестве объяснения отсутствия контактов с инопланетянами

Парадокс Ферми, который поднимал вопрос о том, почему человечество не обнаруживает признаков инопланетной жизни, подтолкнул к формулировке новой теории. Согласно гипотезе, разумные цивилизации предпочитают оставаться скрытыми от друг друга, чтобы избежать конфликтов или истощения ресурсов, аналогично охотникам, которые маскируются и соблюдают тишину в лесу.

Поддерживающие эту идею считают, что сохранение молчания является наиболее безопасным подходом, а также возможность космических контактов может быть ограничена технологическим развитием, сообщает Involta.