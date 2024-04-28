Минпромторг начал заниматься распределением квот, по которым будет определяться вывоз минеральных удобрений из России. Процесс будет регламентирован с 1 июня по 30 ноября. Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале ведомства.
- Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны, - говорится в тексте.
Авторы сообщения также подчеркнули цифры - общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн. Из них количество азотных удобрений будет около 12,4 миллиона тонн, а сложные заняли объем в 7,3 миллиона тонн. При этом квоты не распространяются на Абхазию и Южную Осетию.
Источник фото: commons.wikimedia.org/M Tullottes
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