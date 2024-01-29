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Российские удобрения стали уверенным козырем
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:14

Российские удобрения стали уверенным козырем

Запад не справляется без российской продукции. Речь идет об удобрениях - сейчас представители фирм продолжают закупку продукции, несмотря на возмущение населения.

- Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия, - сообщил генеральный директор Yara Свейн Торе Хользетер.

Цены растут, а поставки остались на усмотрение принимающей стороны. Запад видит в этом «превращение удобрения в политическое оружие».

Статистика же пока говорит о том, что больше всего нарастили импорт Германия, Польша и Франция: 426, 257и 362 тонные соответственно.

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