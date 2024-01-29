Запад не справляется без российской продукции. Речь идет об удобрениях - сейчас представители фирм продолжают закупку продукции, несмотря на возмущение населения.
- Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия, - сообщил генеральный директор Yara Свейн Торе Хользетер.
Цены растут, а поставки остались на усмотрение принимающей стороны. Запад видит в этом «превращение удобрения в политическое оружие».
Статистика же пока говорит о том, что больше всего нарастили импорт Германия, Польша и Франция: 426, 257и 362 тонные соответственно.
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