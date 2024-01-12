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В Белом доме заявили о законности приказа Байдена о нанесении ударов по хуситам
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:48

В Белом доме заявили о законности приказа Байдена о нанесении ударов по хуситам

На брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не нарушил законодательство страны, приказав провести удары по позициям хуситов в Йемене, сообщает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что Байден и его администрация убеждены в законности полномочий, использованных для проведения военных операций. В ответ на вопросы журналистов он отметил, что американский лидер оставляет за собой право принимать дополнительные меры в случае необходимости для защиты войск, ключевых объектов и обеспечения международной торговли.

Кирби также обратил внимание на то, что мятежники-хуситы в Йемене имеют возможность сделать "правильный выбор" и прекратить свои атаки, особенно на суда в Красном море. В противном случае, президент Байден готов принять дополнительные меры для защиты национальных интересов и без колебаний использовать силовые средства.

Ранее это решение вызвало волнение среди членов Конгресса, которые высказывают сомнения относительно законности действий президента в военной сфере.

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