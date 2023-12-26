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В Австрии полицейский убрал со шлема букву
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 14:33

В Австрии полицейский убрал со шлема букву "Z" из-за ассоциаций с Россией

Австрийский полицейский, обеспечивавший безопасность на праздничных мероприятиях в Вене, был вынужден убрать с своего шлема маркировку с буквой Z, которая является первой буквой его фамилии, сообщает ТАСС.

Эта маркировка вызвала резонанс, так как ассоциировалась с Россией.

Полиция Вены заявила, что буква Z была добавлена на шлем для легкого распознавания в ходе учений, и полицейский не учел символизм, который мог быть связан с данной буквой. После возникших сомнений и обсуждений, правоохранитель решил удалить маркировку со своей экипировки.

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