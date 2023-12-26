Австрийский полицейский, обеспечивавший безопасность на праздничных мероприятиях в Вене, был вынужден убрать с своего шлема маркировку с буквой Z, которая является первой буквой его фамилии, сообщает ТАСС.

Эта маркировка вызвала резонанс, так как ассоциировалась с Россией.

Полиция Вены заявила, что буква Z была добавлена на шлем для легкого распознавания в ходе учений, и полицейский не учел символизм, который мог быть связан с данной буквой. После возникших сомнений и обсуждений, правоохранитель решил удалить маркировку со своей экипировки.