Австрийский полицейский, обеспечивавший безопасность на праздничных мероприятиях в Вене, был вынужден убрать с своего шлема маркировку с буквой Z, которая является первой буквой его фамилии, сообщает ТАСС.
Эта маркировка вызвала резонанс, так как ассоциировалась с Россией.
Полиция Вены заявила, что буква Z была добавлена на шлем для легкого распознавания в ходе учений, и полицейский не учел символизм, который мог быть связан с данной буквой. После возникших сомнений и обсуждений, правоохранитель решил удалить маркировку со своей экипировки.
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