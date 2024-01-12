Американский журналист и блогер Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме после ареста весной прошлого года и жестоких пыток, сообщают американский телеведущий Такер Карлсон и журналист-расследователь Кит Кларенберг в социальных сетях.
Журналист Кларенберг подтвердил смерть Лиры, выразив своё несогласие с ним по многим вопросам, но подчеркнул, что он не должен был умереть в украинской тюрьме. Карлсон напомнил, что отец погибшего предсказывал такой трагический исход несколько месяцев назад, критиковал президента США Джо Байдена за отсутствие действий по освобождению Лиры и винил "диктатора Зеленского" за его смерть, сообщает Life.ru.
Согласно сообщению Карлсона, Лира был арестован за критику правительств Зеленского и Байдена, и несмотря на его американское гражданство, администрация Байдена не предприняла шагов по его освобождению, поддерживая его тюремное заключение.
Напомним, в мае СБУ сообщила о задержании блогера, поддерживающего ВС России и дискредитирующего украинское руководство. В декабре судьбой Гонсало заинтересовался Илон Маск, потребовав от Владимира Зеленского объяснить ситуацию с арестом гражданина США, однако тот отказался.
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