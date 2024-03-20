Россиянам сообщили о возможном подорожании летних шин

Глава Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи предупреждает о возможном увеличении цен на летние шины отечественного и китайского производства в России к началу сезона "переобувки". По её оценкам, цены могут подняться на 10%, но это будет временное явление, связанное с массовым спросом.
Вице-президент Национального союза автомобилистов (НСА) Ян Хайцеэр утверждает, что значительного роста цен ожидать не стоит, особенно если не возникнет необходимости в дополнительных закупках сырья. Цены на китайские шины будут зависеть от курса валюты, но ожидаемых резких изменений не предвидится, сообщает Газета.Ру.
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