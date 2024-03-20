Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.03.2024 : 92,6861
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.03.2024 : 100,6139
Россиянам сообщили о возможном подорожании летних шин
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:53

Россиянам сообщили о возможном подорожании летних шин

Глава Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи предупреждает о возможном увеличении цен на летние шины отечественного и китайского производства в России к началу сезона "переобувки". По её оценкам, цены могут подняться на 10%, но это будет временное явление, связанное с массовым спросом.

Вице-президент Национального союза автомобилистов (НСА) Ян Хайцеэр утверждает, что значительного роста цен ожидать не стоит, особенно если не возникнет необходимости в дополнительных закупках сырья. Цены на китайские шины будут зависеть от курса валюты, но ожидаемых резких изменений не предвидится, сообщает Газета.Ру.

Мир

Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.

Читать полностью
Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса.

Читать полностью

Общество

Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе

Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе

Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью
Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма

Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма

Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков.

Читать полностью

Новости