Россиянам сообщили о возможном подорожании летних шин

Глава Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи предупреждает о возможном увеличении цен на летние шины отечественного и китайского производства в России к началу сезона "переобувки". По её оценкам, цены могут подняться на 10%, но это будет временное явление, связанное с массовым спросом.

Вице-президент Национального союза автомобилистов (НСА) Ян Хайцеэр утверждает, что значительного роста цен ожидать не стоит, особенно если не возникнет необходимости в дополнительных закупках сырья. Цены на китайские шины будут зависеть от курса валюты, но ожидаемых резких изменений не предвидится, сообщает Газета.Ру.