Бывшие топ-менеджеры Twitter (ныне соцсеть Х, заблокированная в России) подали иск на 128 млн долл (примерно 12 млрд руб.) против Илона Маска, утверждая, что он "ложно обвинил их в ненадлежащем поведении" и вынудил покинуть компанию после покупки им соцсети в 2022 году.

Маск, в свою очередь, отказал им в выходном пособии, на которое они имели право. Они также требуют возмещения заработной платы за год и сотен тысяч опционов на акции.