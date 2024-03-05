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Уволенные Илоном Маском сотрудники соцсети подали иск на крупную сумму
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:45

Уволенные Илоном Маском сотрудники соцсети подали иск на крупную сумму

Бывшие топ-менеджеры Twitter (ныне соцсеть Х, заблокированная в России) подали иск на 128 млн долл (примерно 12 млрд руб.) против Илона Маска, утверждая, что он "ложно обвинил их в ненадлежащем поведении" и вынудил покинуть компанию после покупки им соцсети в 2022 году.

Маск, в свою очередь, отказал им в выходном пособии, на которое они имели право. Они также требуют возмещения заработной платы за год и сотен тысяч опционов на акции.

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