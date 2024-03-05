Бывшие топ-менеджеры Twitter (ныне соцсеть Х, заблокированная в России) подали иск на 128 млн долл (примерно 12 млрд руб.) против Илона Маска, утверждая, что он "ложно обвинил их в ненадлежащем поведении" и вынудил покинуть компанию после покупки им соцсети в 2022 году.
Маск, в свою очередь, отказал им в выходном пособии, на которое они имели право. Они также требуют возмещения заработной платы за год и сотен тысяч опционов на акции.
Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии
Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.
Россия поднимет вопрос применения химоружия
Украина будет намеренно мешать объективному рассмотрению вопроса применения химического оружия на СВО.
Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты
По словам депутаты от ЛДПР, должно учитываться вложение граждан в социальное и экономическое развитие страны.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.