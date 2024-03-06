В городе Шагонаре произошел взрыв на котельной ТЭК-4, вызвавший возгорание и сильное задымление. В результате инцидента пострадали 23 человека, 15 пострадавших были доставлены в Республиканскую больницу №1 в Кызыле, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, пропавших работников нет, сообщает ТАСС.
Власти отреагировали на ЧП, направив расчеты 17-й пожарно-спасательной части и оперативную группу ГУ МЧС России по Республике Тыва. Пожар был локализован на площади 50 кв. м, открытое горение вскоре ликвидировано.
Централизованное теплоснабжение в Шагонаре приостановлено, около 4 тыс. человек остались без отопления. В Туве организовали три пункта временного размещения и прекратили занятия в образовательных учреждениях Шагонара. МЧС отправило три борта с оборудованием и строителями для восстановления подачи тепла в Улуг-Хемском районе региона. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
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