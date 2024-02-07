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Российский борец Тускаев теперь будет выступать за Сербию
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:36

Российский борец Тускаев теперь будет выступать за Сербию

В Телеграм-канале Федерации спортивной борьбы России появилась о том, что один из российских чемпионов Европы решил сменить страну, за которую будет выступать. Азамат Тускаев, завоевавший награду по вольной борьбе в 2020 году, теперь будет представлять Сербию.

Свою главную победу он одержал в Риме, во время финала в весовой категории до 57 килограммов. Тускаев боролся с представителем Турции Сулейманом Атлы.

Кроме того, спортсмен неоднократно получал медали на российских чемпионатах: три раза бронзовые и один раз серебряную.

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