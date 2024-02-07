В Телеграм-канале Федерации спортивной борьбы России появилась о том, что один из российских чемпионов Европы решил сменить страну, за которую будет выступать. Азамат Тускаев, завоевавший награду по вольной борьбе в 2020 году, теперь будет представлять Сербию.
Свою главную победу он одержал в Риме, во время финала в весовой категории до 57 килограммов. Тускаев боролся с представителем Турции Сулейманом Атлы.
Кроме того, спортсмен неоднократно получал медали на российских чемпионатах: три раза бронзовые и один раз серебряную.
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