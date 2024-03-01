Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал журналистам о крайних мерах, на которые готова пойти Варшава. Власти могут перекрыть границы с Украиной, чтобы успокоить протестующих фермеров.

- Мы говорили об этом с премьером Шмыгалем, - сообщил Туск. - Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте.

Однако после того, как Брюссель отменил пошлины для украинских фермеров, на границе с Польшей возникают конфликты между сельскохозяйственными. Так, поляки уже просто вскрывают украинские фуры и высыпают зерно. Чтобы прекратить раздор между странами, польская сторона пойдет на закрытие границ.