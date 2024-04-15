Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 93,4419
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 99,7264
Посол РФ: Турция сохраняет первенство пи выборе стран отдыха у россиян
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:25

Посол РФ: Турция сохраняет первенство пи выборе стран отдыха у россиян

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, что интерес россиян к стране не снизился. Только в 2023 году здесь побывало 6,3 миллиона туристов, а в 2024 году, вероятно, эта цифра вырастет свыше 6,4 миллионов человек.

- Россия, отправившая в прошлом году в Турцию 6,3 млн туристов, сохраняет первое место в турецком туризме, - подчеркнул Ерхов в своем сообщении.

Также он добавил, что количество россиян составляет 20 процентов от всех иностранных туристов. При этом российская сторона постоянно работает над вопросом обеспечения безопасности своих сограждан, формируя двухсторонние консультации.

Мир

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками

Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.

Читать полностью
Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.

Читать полностью

Общество

Врач Ермакова выделила продукты для замедления старения

Врач Ермакова выделила продукты для замедления старения

Гастроэнтеролог Светлана Ермакова выделила ряд продуктов, которые благоприятно влияют на организм, замедляя процесс старения и предотвращая развитие заболеваний.

Читать полностью
Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания.

Читать полностью

Новости