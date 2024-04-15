Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, что интерес россиян к стране не снизился. Только в 2023 году здесь побывало 6,3 миллиона туристов, а в 2024 году, вероятно, эта цифра вырастет свыше 6,4 миллионов человек.

- Россия, отправившая в прошлом году в Турцию 6,3 млн туристов, сохраняет первое место в турецком туризме, - подчеркнул Ерхов в своем сообщении.

Также он добавил, что количество россиян составляет 20 процентов от всех иностранных туристов. При этом российская сторона постоянно работает над вопросом обеспечения безопасности своих сограждан, формируя двухсторонние консультации.