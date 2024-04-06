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Турция решила не пускать граждан Таджикистана без виз
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:26

Турция решила не пускать граждан Таджикистана без виз

Турция закрыта для безвизового въезда, которым раньше пользовались граждане Таджикистана. Теперь для них граница уравнялась с правами путешественников из других стран. Официальная бумага уже опубликована на сайте Resmi Gazete.

- Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, - говорится в сообщении.

Указ подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выяснилось, что обвиняемые в теракте в "Крус Сити" до этого проживали в Стамбуле. Еще одно издание опубликовало информацию, что в Турции задержали злоумышленников, планируют теракт в стране. Ими оказались 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии.

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