Турция решила не пускать граждан Таджикистана без виз

Турция закрыта для безвизового въезда, которым раньше пользовались граждане Таджикистана. Теперь для них граница уравнялась с правами путешественников из других стран. Официальная бумага уже опубликована на сайте Resmi Gazete.

- Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, - говорится в сообщении.

Указ подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выяснилось, что обвиняемые в теракте в "Крус Сити" до этого проживали в Стамбуле. Еще одно издание опубликовало информацию, что в Турции задержали злоумышленников, планируют теракт в стране. Ими оказались 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии.