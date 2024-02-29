Эксперт Мкртчян высказал свое мнение насчет цен на отдых в Турции в 2024 году

Эксперт Алексан Мкртчян из Альянса туристических агентств России опровергает утверждения о снижении цен на отдых в турецких отелях в 2024 году, называя их фейком. Он сообщает, что турецкие гостиницы лишь снизили цены с высоких уровней, заявленных ранее, и отмечает снижение общего турпотока из России в Турцию за последние годы.
Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора, Марина Макаркова, подчеркивает, что 98% турецких отелей уже определились с ценами на текущий год, и стоимость пакетов для российского рынка снизилась на 27%. Директор другого турагентства, Роман Елагин, отмечает, что прогнозирование летнего сезона еще рано, так как это будет зависеть от курса рубля, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.