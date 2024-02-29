Эксперт Мкртчян высказал свое мнение насчет цен на отдых в Турции в 2024 году

Эксперт Алексан Мкртчян из Альянса туристических агентств России опровергает утверждения о снижении цен на отдых в турецких отелях в 2024 году, называя их фейком. Он сообщает, что турецкие гостиницы лишь снизили цены с высоких уровней, заявленных ранее, и отмечает снижение общего турпотока из России в Турцию за последние годы.

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора, Марина Макаркова, подчеркивает, что 98% турецких отелей уже определились с ценами на текущий год, и стоимость пакетов для российского рынка снизилась на 27%. Директор другого турагентства, Роман Елагин, отмечает, что прогнозирование летнего сезона еще рано, так как это будет зависеть от курса рубля, сообщает Общественная Служба Новостей.