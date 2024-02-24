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В Турцию в январе 2024 года прибыло меньше российских туристов по сравнению с прошлым годом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:28

В Турцию в январе 2024 года прибыло меньше российских туристов по сравнению с прошлым годом

Уменьшение обусловлено несколькими факторами. Одной из основных причин является ослабление рубля, что привело к увеличению стоимости отдыха для российских туристов.

Также специальные предложения на туры в другие страны стали привлекательной альтернативой для путешественников. Несмотря на это, власти Турции ожидают рост притока российских туристов в текущем году, прогнозируя увеличение турпотока из России в Анталью на 10%, основываясь на данных о раннем бронировании туров, сообщает Tourdom.Ru.

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