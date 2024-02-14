Турецкая Анталья столкнулась с наводнением

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, затронув излюбленное место отдыха российских туристов. Наводнение вызвало проблемы с транспортом и повлияло на жизнь местных жителей, сельские районы и рабочие места.

Из-за неблагоприятных погодных условий и наводнений в нескольких районах было приостановлено обучение на один день по решению местных властей, сообщает РИА Новости.