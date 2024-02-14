Турецкая Анталья столкнулась с наводнением

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, затронув излюбленное место отдыха российских туристов. Наводнение вызвало проблемы с транспортом и повлияло на жизнь местных жителей, сельские районы и рабочие места.
Из-за неблагоприятных погодных условий и наводнений в нескольких районах было приостановлено обучение на один день по решению местных властей, сообщает РИА Новости.
НАТО не видит в России угрозу, но боится "гибридных атак"
НАТО не видит для себя угрозы со стороны России. Но опасность представляет в первую очередь явление «гибридных атак». Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Из-за запрета США депутат из Перу не смог прилететь в Россию
Гильермо Бермехо по приглашению своих коллег из «Единой России» намеревался посетить форум «За свободу наций», который должен пройти в Москве с 15 по 7 февраля.
Ученые из США сообщают: ИИ станет полностью бесконтрольным, если человек допустит автономность
Исследование американских ученых из университета Луисвилля выявило, что оставленные без контроля нейросети могут привести к полной автономности искусственного интеллекта (ИИ), что представляет серьезные риски для человека.
Актриса Виктория Островская скончалась на 86-м году жизни
Виктория Островская, которая принимала участие в фильме "Бриллиантовая рука", скончалась. Ей было 85 лет. О ее смерти сообщил журналист Андрей Малахов в своем Telegram-канале.