Эксперты сообщают об изменениях спроса на отдых в Турцию

Рынок туризма в Турции переживает изменения, обусловленные предпочтениями обеспеченных туристов. Согласно анализу раннего бронирования туров, средний чек на отдых снизился на 12% в евро, несмотря на снижение тарифов на отели.

Это указывает на рост спроса на гостиницы более высокого уровня, особенно на объекты 5* уровня deluxe и premium. Такие туры, хоть и более дорогие, становятся предпочтительными для клиентов с высокими доходами, что отражается на общем объеме продаж и на увеличении доли раннего бронирования в этом сегменте. Тенденция указывает на то, что массовое летнее туристическое направление в Турции становится менее доступным для бюджетных путешественников, сообщает Tourdom.Ru.