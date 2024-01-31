Турция приняла решение снизить стоимость проживания в своих отелях на 20% в 2024 году

Это важное событие вызвало подготовку туроператоров к ожидаемому увеличению туристического потока из Российской Федерации. Эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel, Майя Котляр, сообщила об этом в своем Telegram-канале, подчеркивая, что самые привлекательные цены на раннее бронирование будут доступны до конца февраля.

Котляр отметила, что Турция предлагает не только привлекательные цены, но и удобство для семей с детьми, утверждая, что поиск альтернативы становится сложным из-за пересадок и дополнительных расходов в других направлениях. Она также выделила Эгейское побережье, где регулярно появляются новые отели, обеспечивая туристам разнообразие выбора.

Тем не менее, некоторые экономические прогнозы предупреждали о возможном увеличении стоимости отдыха в Турции из-за роста курса доллара. Экономический обозреватель Мустафа Реджепа Эрчин предсказывал рост курса доллара к турецкой лире до 40 лир в 2024 году, что может привести к увеличению расходов туристов на 33-35%, сообщает SM.News.