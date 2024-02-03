В Россию иностранные туристы ездили в минувшем году почти на 20% больше, по сравнению с позапрошлым годом. Общий рост турпотока в Россию вырос в 3,5 раза. В основном едут из Китая. Часть туристов, конечно, приезжала с частными целями.
Туристы из Китая, Германии, ОАЭ и Туркменистана — самые частые гости нашей страны, сообщает РБК данные статистики погранслужбы ФСБ.
Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного
Такую информацию обнародовали западные СМИ.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Оклахоме
В США в штате Оклахома зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве
Банеры гласят «Камила, ты наша золотая!». Речь про фигуристку, которую на четыре года отстранили от соревнований.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.