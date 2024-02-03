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Туристы всё больше едут в Россию
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:50

Туристы всё больше едут в Россию

В Россию иностранные туристы ездили в минувшем году почти на 20% больше, по сравнению с позапрошлым годом. Общий рост турпотока в Россию вырос в 3,5 раза. В основном едут из Китая. Часть туристов, конечно, приезжала с частными целями.

Туристы из Китая, Германии, ОАЭ и Туркменистана — самые частые гости нашей страны, сообщает РБК данные статистики погранслужбы ФСБ.

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