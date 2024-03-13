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Мирное урегулирование на Украине без участия России нереально, считает Эрдоган
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:56

Мирное урегулирование на Украине без участия России нереально, считает Эрдоган

Президент Турции подчеркнул, что мирные планы, не учитывающие позицию России, не принесут результата. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре в период Рамадана, где выступил перед послами иностранных государств.

Эрдоган сказал, что Турция поддерживает принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает ТАСС.

Лидер Турции отметил, что его страна работает над обеспечением безопасности судоходства и безопасной реализацией торговли зерновыми. Турция продолжит прилагать усилия для установления мира между Россией и Украиной, готова предложить свою площадку для переговоров. Эрдоган считает, что следует избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликтов в регионе и их распространению на НАТО.

Он заявил также, что Турция продолжает диалог с обеими странами, которые являются ее соседями в Черном море.

Ранее Эрдоган встретился ранее с Зеленским и ждет встречи с Путиным после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.

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