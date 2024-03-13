Президент Турции подчеркнул, что мирные планы, не учитывающие позицию России, не принесут результата. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре в период Рамадана, где выступил перед послами иностранных государств.
Эрдоган сказал, что Турция поддерживает принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает ТАСС.
Лидер Турции отметил, что его страна работает над обеспечением безопасности судоходства и безопасной реализацией торговли зерновыми. Турция продолжит прилагать усилия для установления мира между Россией и Украиной, готова предложить свою площадку для переговоров. Эрдоган считает, что следует избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликтов в регионе и их распространению на НАТО.
Он заявил также, что Турция продолжает диалог с обеими странами, которые являются ее соседями в Черном море.
Ранее Эрдоган встретился ранее с Зеленским и ждет встречи с Путиным после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.
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