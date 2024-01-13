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Турция: никогда не допустим создания тергосударства у своих границ
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:21

Турция: никогда не допустим создания тергосударства у своих границ

Это заявление было сделано в ответ на проведение воздушной операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков. По данным источников, США предоставляют боевикам оружие и разведывательную информацию, что вызывает "войну на истощение" с Турцией.

В заявлении также отмечается, что Турция будет продолжать свою борьбу с террористической организацией РПК/YPG/КСК и ее сторонниками. В рамках операций уже было уничтожено 45 террористов - 36 на севере Ирака и девять на севере Сирии. Турция призывает предотвратить возрождение этой организации и не допустить ей создание "террористического государства" у своих южных границ.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Вооруженные силы Турции проводят операции против баз РПК в Ираке, однако размещение турецких военных в Мосуле вызывает разногласия между Багдадом и Анкарой. Турция оправдывает свое присутствие необходимостью борьбы с РПК.

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