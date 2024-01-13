Турция: никогда не допустим создания тергосударства у своих границ

Это заявление было сделано в ответ на проведение воздушной операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков. По данным источников, США предоставляют боевикам оружие и разведывательную информацию, что вызывает "войну на истощение" с Турцией.
В заявлении также отмечается, что Турция будет продолжать свою борьбу с террористической организацией РПК/YPG/КСК и ее сторонниками. В рамках операций уже было уничтожено 45 террористов - 36 на севере Ирака и девять на севере Сирии. Турция призывает предотвратить возрождение этой организации и не допустить ей создание "террористического государства" у своих южных границ.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Вооруженные силы Турции проводят операции против баз РПК в Ираке, однако размещение турецких военных в Мосуле вызывает разногласия между Багдадом и Анкарой. Турция оправдывает свое присутствие необходимостью борьбы с РПК.
О взрывах сообщили в Херсоне
Взрывные события произошли в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.
Эвакуировали около 200 человек в Киеве из-за пожара в торговом центре
Около 200 человек были эвакуированы из ТЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева в связи с возгоранием, которое было успешно ликвидировано.
Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти
Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия.
Юрист Сергеев рассказал россиянам о возможности подать в суд из-за проблем с отоплением
В новогодние каникулы в нескольких регионах России произошли аварии в котельных, вызвавшие проблемы с отоплением.