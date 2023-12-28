Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах

Посольство России в Анкаре не получило информации о российских гражданах среди пострадавших в страшной автокатастрофе на северо-западе Турции. По предварительной информации, среди жертв и пострадавших нет россиян.
ДТП произошло в 04:36 местного времени в районе Текелер провинции Сакарья, когда три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства столкнулись в условиях густого тумана перед восходом солнца.
В результате аварии 10 человек погибли, 59 получили травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Турецкие власти заявляют, что все жертвы и пострадавшие являются гражданами Турции.
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