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Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 10:41

Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах

Посольство России в Анкаре не получило информации о российских гражданах среди пострадавших в страшной автокатастрофе на северо-западе Турции. По предварительной информации, среди жертв и пострадавших нет россиян.

ДТП произошло в 04:36 местного времени в районе Текелер провинции Сакарья, когда три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства столкнулись в условиях густого тумана перед восходом солнца.

В результате аварии 10 человек погибли, 59 получили травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Турецкие власти заявляют, что все жертвы и пострадавшие являются гражданами Турции.

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