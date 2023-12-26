Россияне заняли пятое место по числу прибывших в Таиланд туристов в 2023 году

В 2023 году в Таиланд посетили около 1,5 миллиона российских туристов, что присвоило России пятое место среди всех национальных групп, посетивших королевство, сообщило Управление по туризму Таиланда (ТАТ).

За период с 1 января по 25 декабря 2023 года Таиланд посетили 1,435 миллиона россиян, что свидетельствует о значительном увеличении туристического потока. С 1 ноября россияне получили возможность безвизового пребывания в Таиланде до 90 дней, что способствовало увеличению посещаемости. Установленное 16 октября правило будет действовать до 30 апреля 2024 года, сообщает ТАСС.

Популярностью у российских туристов пользуется курортная провинция Пхукет на одноименном острове. Международный аэропорт Пхукета принял более 800 тысяч российских туристов с начала 2023 года, сделав их самой многочисленной национальной группой среди иностранных посетителей.

Генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил, что Таиланд всегда пользуется спросом у российских туристов как зимнее направление. В начале сезона спрос был неактивным, но с конца ноября спрос возобновился, особенно на период новогодних праздников. Тенденция повышенного спроса сохраняется и после новогодних праздников.

Стоит отметить, что Таиланд остается практически единственным зимним направлением с высоким соотношением цены и качества. В этом сезоне тенденции расходов туристов схожи с предыдущим годом, с некоторым снижением спроса на экскурсионные программы дорогого сегмента. Однако это компенсируется увеличенным интересом к однодневным экскурсиям в регионах пребывания туристов.﻿