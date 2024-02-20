До конца года в стране появится 360 новых школ, которые обеспечат учебными местами 300 тыс. учеников по всей стране, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе обсуждения программы капитального ремонта действующих и работы по строительству новых школ и детских садов.
Каждый день по одной новой школе — примерно такими темпами планируется возводить здания новых общеобразовательных учреждений в России. Об этом сообщил сегодня Андрей Турчак, слова которого передает РИА "Новости".
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