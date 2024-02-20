Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.02.2024 : 92,4102
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.02.2024 : 99,4889
Россия получит 360 новых школ до конца года
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:51

Россия получит 360 новых школ до конца года

До конца года в стране появится 360 новых школ, которые обеспечат учебными местами 300 тыс. учеников по всей стране, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе обсуждения программы капитального ремонта действующих и работы по строительству новых школ и детских садов.

Каждый день по одной новой школе — примерно такими темпами планируется возводить здания новых общеобразовательных учреждений в России. Об этом сообщил сегодня Андрей Турчак, слова которого передает РИА "Новости".



Мир

Протестующие в Польше фермеры заблокировали ж/д пути

Протестующие в Польше фермеры заблокировали ж/д пути

На границе Польши и Украины заблокирована железная дорога протестующими фермерами.

Читать полностью
Трамп высказался о смерти Навального

Трамп высказался о смерти Навального

Трамп заявил, что смерть Навального заставила его задуматься о том, что в США много проблем: от несправедливой судебной системы до нечестных выборов.

Читать полностью

Общество

"Вернуть любой ценой": в России выходит новый сериал с участием Пускепалиса

23 февраля в День защитника Отечества на платформе kion выйдет сериал «Вернуть любой ценой», посвящённый войне в Афганистане. Сериал ещё примечателен тем, что одну из главных ролей там исполнил ныне покойный известный российский актёр Сергей Пускепалис.

Читать полностью
Хирург Умнов предупреждает о серьезных последствиях употребления пива для здоровья женщин

Хирург Умнов предупреждает о серьезных последствиях употребления пива для здоровья женщин

Хирург Александр Умнов указывает на ряд негативных эффектов от употребления пива, включая бесплодие, лишний вес и онкологические заболевания.

Читать полностью

Новости