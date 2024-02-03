2 февраля Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии онкологических центров в Томске, Уфе и Якутске, сообщает сайт Кремля. Президент также в этот день лично посетил областной онкодиспансер в рамках визита в Тульскую область. Там один из сотрудников - Ярослав Швецов - пригласил главу государства в гости "на чай".
В гостях Владимир Путин пил чай с белевской пастилой и играл с дочкой врача Ярослава. Маленькая девочка Полина подарила президенту игрушечного зайчика. "На победу", - сказала она. В свою очередь, Президент подарил Полине детский компьютер и игрушечного медведя. В знак благодарности девочка показала главе государства танец и рассказала стишок про Родину. Видео с публикуется в ТГ-канале RIA_Kremlinpool.
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