2 февраля Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии онкологических центров в Томске, Уфе и Якутске, сообщает сайт Кремля. Президент также в этот день лично посетил областной онкодиспансер в рамках визита в Тульскую область. Там один из сотрудников - Ярослав Швецов - пригласил главу государства в гости "на чай".

В гостях Владимир Путин пил чай с белевской пастилой и играл с дочкой врача Ярослава. Маленькая девочка Полина подарила президенту игрушечного зайчика. "На победу", - сказала она. В свою очередь, Президент подарил Полине детский компьютер и игрушечного медведя. В знак благодарности девочка показала главе государства танец и рассказала стишок про Родину. Видео с публикуется в ТГ-канале RIA_Kremlinpool.







