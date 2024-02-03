Обновленный самолёт Ту-214 благополучно доставил 177 пассажиров (загрузка первого рейса составила более 90%) из Подмосковья в Сочи рейсом авиакомпании Red Wings, сообщает ТГ-канал аэропорта Сочи.

По старой красивой традиции, самолету после первого полета устроили водяную арку из водометов. Пассажиры остались довольны уровнем комфортности нового лайнера, производящегося в Казани. Позитивные отзывы про просторный и удобный салон самолета.

Теперь Ту-214 будет летать из московского аэропорта «Домодедово» в Ереван, Батуми, а позднее - и в Тель-Авив.