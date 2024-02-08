Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин рассказал о том, что уровень безработицы в России продемонстрировал самое значение. Его уровень составил 3,2 процента - начиная с 1992 года, когда началась история наблюдений, таких цифр еще не было. Количество занятых на работе людей показало рекорд в декабре: 74,2 миллиона человек.
- Это самый высокий показатель числа занятых в последний месяц года с 2005 года, - подчеркнул Платыгин.
Отметили также и рост зарплат - в среднем они стали больше на 7,6 процентов по сравнению с декабрем 2022 года. Как считает эксперт, это главный показатель успешной экономики.
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