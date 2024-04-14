Государство предпринимает шаги по введению контроля над грузоперевозками, внося законодательные изменения в регулирование этой сферы. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев объявил о законодательной инициативе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Эта инициатива предусматривает создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог", объединяющей программную среду, цифровые продукты и государственные информационные системы, а также устанавливающую правила и процедуры для участников перевозок.

Целью этой инициативы является оптимизация грузоперевозок автотранспортом с точки зрения экономической эффективности. Улучшение качества дорог привело к увеличению объемов грузоперевозок на автотранспорте, что ставит вопрос о необходимости контроля и регулирования этого процесса. Предполагается, что новая система будет полезна для перевозчиков, грузополучателей и регулирующих органов, обеспечивая более прозрачные и эффективные перевозки.

Планируется внедрение единого реестра уведомлений о перевозке грузов, который будет содержать информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, а также используемых ими транспортных средствах. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, хотя не было уточнено, будет ли услуга платной, сообщает 5колесо.