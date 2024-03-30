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Эксперт Черепахин отметил Абхазию как бюджетное направление для отдыха в майские праздники
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:58

Эксперт Черепахин отметил Абхазию как бюджетное направление для отдыха в майские праздники

Эксперт по туризму Алексей Черепахин сообщил, что цены на проживание в регионе остаются доступными, например, ночь в Гагре стоит 2 270 рублей, а в Пицунде — 2 100 рублей. По его словам, число бронирований в Абхазии увеличилось в 7 раз по сравнению с прошлым годом.

В то же время, Черепахин выделил и другие бюджетные направления для отдыха, включая Крым и курорты Краснодарского края. Он отметил, что цены на проживание в этих регионах также остаются относительно стабильными. Однако, эксперт предупредил, что самые доступные варианты могут быть связаны с определенными логистическими сложностями, сообщает SM.News.

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