Опубликованные результаты исследования показывают, что магниты на холодильнике становятся значимым источником приятных воспоминаний, помогая людям переживать заново радостные моменты от поездок.

Опросив 19 человек, ученые обнаружили, что магниты напоминают о счастливых моментах и новых местах, посещенных в путешествиях. Некоторые из них даже вызывают более сильные эмоции, напоминая об отсутствующих рядом друзьях или близких.

Доктор Джон Бэйром, один из авторов исследования, подчеркнул, что всего лишь один магнит на холодильнике способен воскрешать в памяти яркие воспоминания о прошлых отпусках даже лучше, чем десятки фотоснимков. Магниты могут помочь людям забыть плохие моменты, напоминая о радостных временах.

Это исследование изменяет взгляд на магниты на холодильнике, представляя их не просто как декор, а как ключ к приятным воспоминаниям и эмоциям от путешествий. Оно подчеркивает важность сохранения таких сувениров, которые могут стать настоящими "магнитами" для души, притягивающими положительные чувства и воспоминания, сообщает NVL.