Стало известно, куда безопаснее всего можно поехать на отдых с подругами

Эксперты провели исследование среди трех тысяч пользовательниц соцсетей, чтобы определить самые безопасные направления для путешествий женскими компаниями. В результате они выяснили, что Белоруссия занимает лидирующую позицию по уровню доверия российских путешественниц, с 45 процентами голосов. ОАЭ и государства Европы следуют за ней с одинаковым процентным соотношением в 24 процента.
Таиланд также получил высокую оценку, с 16 процентами голосов, опережая Китай (12 процентов) и Турцию (13 процентов). Другие популярные направления включают Грузию (8 процентов), Шри-Ланку (7 процентов), Узбекистан и Египет (по 5 процентов).
Среди российских направлений Калининградская область была названа самым безопасным местом для женских путешествий, с 42 процентами голосов. Затем следуют Золотое кольцо, Байкал, Карелия и Татарстан, сообщает РИА Новости.
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