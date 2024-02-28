Продажи летних туров в России значительно выросли на 20-50%

Бронирования на период апрель-октябрь уже превысили показатели прошлого года в 2,1 раза, с некоторыми агрегаторами отмечающими четырехкратный рост спроса. Этот рост объясняется желанием экономии и опасениями относительно повышения цен к летнему сезону.

Турция стала самым популярным направлением для весенних поездок, за ней следует Грузия, а также Таиланд, который ожидает посещение 11% российских туристов.

Другие востребованные направления включают ОАЭ, Армению, Китай, Казахстан, Италию, Великобританию и Францию, сообщает Газета.Ру.