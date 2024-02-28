Продажи летних туров в России значительно выросли на 20-50%

Бронирования на период апрель-октябрь уже превысили показатели прошлого года в 2,1 раза, с некоторыми агрегаторами отмечающими четырехкратный рост спроса. Этот рост объясняется желанием экономии и опасениями относительно повышения цен к летнему сезону.
Турция стала самым популярным направлением для весенних поездок, за ней следует Грузия, а также Таиланд, который ожидает посещение 11% российских туристов.
Другие востребованные направления включают ОАЭ, Армению, Китай, Казахстан, Италию, Великобританию и Францию, сообщает Газета.Ру.
В США могли следить за Путиным через смартфоны помощников
Таргетированная реклама в смартфонах помогала спецслужбам США следить за президентом России.
Ученые из Китая выявили биомаркеры, способные предсказать появление деменции за 10 лет до проявления симптомов
В настоящее время не существует эффективных лекарств от деменции, но ранняя диагностика может замедлить ее развитие и улучшить прогноз.
Кардиолог Видяскин предоставил советы о том, как избежать тромбов во время длительных перелетов
По мнению кардиолога Игоря Видяскина, регулярная разминка во время полета является ключевой мерой для поддержания здоровья. Рекомендации включают прогулки по салону каждый час, выполнение упражнений для ног и использование компрессионных чулков.
Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили за январь 2024 года
Исследование, проведенное совместно компанией "Открытие авто" и агентством "Автостат", выявило снижение трат россиян на приобретение новых автомобилей в январе 2024 года до 260 млрд рублей, что на треть меньше, чем в декабре 2023 года.