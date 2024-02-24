В период с 23 по 25 февраля российские граждане проявляют повышенный интерес к отдыху в Грузии

Интерес россиян к отдыху в Грузии отражается в десятикратном росте бронирования авиабилетов по сравнению с предыдущим годом. Аналитики отмечают также увеличение спроса на поездки в азиатские страны, такие как Южная Корея, Таиланд и Индия.

На внутренних направлениях наблюдается повышенная активность в регионах Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа, включая Амурскую область, Хабаровский край, Северную Осетию, КЧР и Кабардино-Балкарию.

Этот тренд соответствует общему росту туризма в России, как показывают данные посещаемости Москвы, которая в 2023 году привлекла 24,5 миллиона туристов, сообщает SM.News.