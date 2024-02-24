В период с 23 по 25 февраля российские граждане проявляют повышенный интерес к отдыху в Грузии

Интерес россиян к отдыху в Грузии отражается в десятикратном росте бронирования авиабилетов по сравнению с предыдущим годом. Аналитики отмечают также увеличение спроса на поездки в азиатские страны, такие как Южная Корея, Таиланд и Индия.
На внутренних направлениях наблюдается повышенная активность в регионах Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа, включая Амурскую область, Хабаровский край, Северную Осетию, КЧР и Кабардино-Балкарию.
Этот тренд соответствует общему росту туризма в России, как показывают данные посещаемости Москвы, которая в 2023 году привлекла 24,5 миллиона туристов, сообщает SM.News.
Компания Xiaomi запустила предзаказ на игровой ноутбук Redmi G Pro 2024
Подробности о ноутбуке будут раскрыты на предстоящей презентации 4 марта.
Стала известна дата выхода сериала "Гарри Поттер"
Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Эта информация была опубликована IGN со ссылкой на заявление генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава на встрече с инвесторами.
Астрономы объявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием
Данное явление означает, что луна будет казаться на 14% меньше обычного размера.
В Турцию в январе 2024 года прибыло меньше российских туристов по сравнению с прошлым годом
Уменьшение обусловлено несколькими факторами. Одной из основных причин является ослабление рубля, что привело к увеличению стоимости отдыха для российских туристов.