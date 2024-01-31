Екатеринбург занял 3 место среди городов для деловых путешествий по России

Екатеринбург занял третье место по популярности среди городов России для деловых путешествий, подтверждая этот статус увеличением доли командировок на 13% в 2023 году. Об этом сообщила Ксения Токарева, креативный продюсер сервиса "Авиасейлс". Город привлекает деловых путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи.
Интересно, что 19% россиян, бронирующих билеты на зарубежные направления, происходят из Екатеринбурга. Самые популярные маршруты включают Ереван, Стамбул и Астану, однако большинство полетов (81%) ориентировано на внутренние российские направления, сообщает Ura.Ru.
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