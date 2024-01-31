Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Екатеринбург занял 3 место среди городов для деловых путешествий по России
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:00

Екатеринбург занял 3 место среди городов для деловых путешествий по России

Екатеринбург занял третье место по популярности среди городов России для деловых путешествий, подтверждая этот статус увеличением доли командировок на 13% в 2023 году. Об этом сообщила Ксения Токарева, креативный продюсер сервиса "Авиасейлс". Город привлекает деловых путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи.

Интересно, что 19% россиян, бронирующих билеты на зарубежные направления, происходят из Екатеринбурга. Самые популярные маршруты включают Ереван, Стамбул и Астану, однако большинство полетов (81%) ориентировано на внутренние российские направления, сообщает Ura.Ru.

Мир

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Читать полностью
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Читать полностью

Общество

HeadHunter представил свой годовой

HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Читать полностью
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.

Читать полностью

Новости