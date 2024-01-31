Стоимость путёвок на Шантары будет снижена для жителей Хабаровского края

В рамках инициативы по поддержке туристической отрасли, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил снизить стоимость путёвок на Шантары для местных жителей. Региональный министр туризма Екатерина Пунтус сообщила, что восьмидневные туры на Шантарские острова будут доступны по специальному тарифу в размере 99 тысяч рублей для всех, у кого есть постоянная прописка в крае продолжительностью не менее трёх лет. Продажи стартуют 1 апреля 2024 года, количество туров ограничено, и оператор будет выбран на конкурсной основе, сообщает Аргументы И Факты.