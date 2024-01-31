Стоимость путёвок на Шантары будет снижена для жителей Хабаровского края

В рамках инициативы по поддержке туристической отрасли, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил снизить стоимость путёвок на Шантары для местных жителей. Региональный министр туризма Екатерина Пунтус сообщила, что восьмидневные туры на Шантарские острова будут доступны по специальному тарифу в размере 99 тысяч рублей для всех, у кого есть постоянная прописка в крае продолжительностью не менее трёх лет. Продажи стартуют 1 апреля 2024 года, количество туров ограничено, и оператор будет выбран на конкурсной основе, сообщает Аргументы И Факты.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом
Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.
Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой
Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.
Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах
Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел.